В Варшаве над правительственным кварталом сбили дрон. Задержаны двое граждан Беларуси

Служба государственной охраны Польши «нейтрализовала» беспилотник, который летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в Варшаве, где расположена одна из резиденций президента. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Были задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал премьер в соцсети Х. Других подробностей он не сообщил.

Дворец Бельведер в качестве временной резиденции выбрал новый президент Польши Кароль Навроцкий. Он переехал туда с семьей в начале августа, после официального вступления в должность.

В ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели на территорию Польши. Чтобы их сбить, Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух истребители. Это был первый раз, когда российские беспилотники были сбиты над территорией стран НАТО. После этого инцидента альянс запустил операцию «Восточный страж» для усиления обороны своих восточных границ.

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью, объяснив это участившимися провокациями со стороны Минска и Москвы, а также их совместными военными учениями «Запад-2025», которые проходят на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.