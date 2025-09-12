Польша закрыла границу с Беларусью. На переходах протянули колючую проволоку и установили бетонные блоки Пересечь границу не смогли больше полутора тысяч машин и десятки автобусов

Заграждение на польско-белорусской границе, 12 сентября 2025 года Виктор Толочко / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

С 12 сентября Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью — все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пункты пропуска. Варшава объясняет такой шаг соображениями безопасности: польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что границу откроют лишь тогда, когда власти будут «на 100% уверены» в отсутствии угроз.

О закрытии границы польские власти объявили в преддверии российско-белорусских учений «Запад-2025», которые начались 12 сентября. Это решение было принято еще до того, как в Польшу залетели два десятка российских дронов. Судя по фото и видео, это были беспилотники типа «Гербера», которые применяются российской армией в качестве ложных целей при ударах по Украине. Из-за использования простой системы навигации они часто отклоняются от маршрута. НАТО считает, что дроны оказались над территорией Польши по ошибке, и не расценивает этот инцидент как нападение на альянс.

Закрытие границы оказалось неожиданным для многих жителей приграничных районов и путешественников. Многие белорусы ездят в Польшу за покупками, в том числе за продуктами, а также работают в Польше и Германии.

Вечером 11 сентября на пограничных переходах образовались длинные очереди автобусов и легковых автомобилей — люди пытались успеть пересечь границу до ее закрытия. Однако часть транспорта оказалась заблокирована уже на подъезде к белорусским погранпереходам и была вынуждена разворачиваться.

Очередь на белорусско-польской границе 11 сентября, в последний день перед закрытием Виктор Толочко / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Виктор Толочко / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Автобус Гомель — Кельн на белорусско-польской границе, 12 сентября Виктор Толочко / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

С польской стороны появились дополнительные заграждения: колючая проволока, бетонные блоки, металлические щиты. Появилась и дополнительная охрана с автоматами. На польской границе сейчас стоят не только пограничники, но и армия.

После полуночи пункты пропуска опустели. Тем не менее, белорусская электронная очередь продолжает работать: некоторые водители и пассажиры все еще приезжают, надеясь на внезапное открытие переходов, хотя фактически выехать в Польшу невозможно.

По данным системы электронной очереди, к полуночи 12 сентября в списках числились около 1680 автомобилей и 65 автобусов, но польские службы пропустили лишь малую часть транспорта.

Установка заграждений на польско-белорусской границе, 12 сентября Виктор Толочко / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Альтернативой для проезда из Беларуси в Польшу и далее остаются маршруты через Литву и Латвию — там сухопутная граница по-прежнему открыта, но пропускная способность значительно меньше.

Беларусь резко отреагировала на действия Польши. МИД вызвал польского временного поверенного и заявил протест. Минск считает меры «незаконными» и «деструктивными», обвиняя Польшу в нарушении прав граждан и в попытке давления. Россия также осудила закрытие границы и предупредила о его негативном влиянии на торговлю и жизнь людей в приграничных регионах.

