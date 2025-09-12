НАТО запустило операцию для усиления обороны Восточной Европы. Это ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию «Восточный страж» («Eastern sentry») для усиления обороны восточного фланга Европы. Это ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, добавил Рютте.

«Это [вторжение дронов] безрассудно и недопустимо. Мы не можем допустить вторжения российских беспилотников в воздушное пространство союзников», — заявил Рютте, выступая на пресс-конференции с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Миссия, стартовавшая 12 сентября, будет включать в себя целый ряд сил и средств членов НАТО. К операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача», — добавил генсек НАТО.

Около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши 10 сентября. В ответ на это Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух истребители. Часть дронов сбили — это первый раз, когда беспилотники России сбивали над территорией НАТО.

С 12 сентября Польша также в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью. Варшава анонсировала это решение еще до инцидента с беспилотниками, объяснив его российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», которые 12 сентября стартовали в Беларуси. Границу закрыли бессрочно.

На фоне инцидента с беспилотниками Польша и Латвия также объявили, что закроют воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью.