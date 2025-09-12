Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Польша закрыла все пограничные пункты на границе с Беларусью в ночь на 12 сентября. Польские пограничники протянули колючую проволоку перед пунктами пропуска и установили металлические заборы, сообщило белорусское государственное агентство «Белта».

До этого на границе с Беларусью работали два пункта пропуска: «Брест» (для пассажирского транспорта) и «Козловичи» (для грузового).

Власти Польши решили закрыть границу на фоне российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября.

Границу закрыли бессрочно. При этом в МВД Польши заявили, что не собираются держать границу закрытой «ни дня больше, чем это необходимо».

Власти Польши объявили о закрытии границы с Беларусью 9 сентября. На следующий день на территорию Польши залетели около 20 российских беспилотников. В ответ на это Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух истребители. Часть дронов сбили — это первый раз, когда беспилотники России сбивали над территорией НАТО.

На фоне инцидента с дронами власти Латвии объявили, что закроют воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью как минимум на неделю — с 11 по 18 сентября.

