Начинаются российско-белорусские учения «Запад-2025». Их участники будут «планировать использовать» ядерное оружие Войска стран НАТО одновременно проводят свои маневры

В Беларуси 12 сентября начинаются совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025». В предыдущий раз они проходили осенью 2021 года — с них началось сосредоточение российских войск у западных границ. Затем, в феврале 2022-го, последовали учения «Союзная решимость». Сразу после них — полномасштабное вторжение России в Украину.

Общая численность военнослужащих, участвующих в учениях 2025 года, официально не раскрывается. Предполагается, что «Запад-2025» будет не столь масштабным, как предыдущие аналогичные учения: главные российские боевые части задействованы в войне с Украиной.

По данным литовской военной разведки, всего в учениях примут участие около 30 тысяч солдат. Из них на территории Беларуси будут находиться восемь тысяч, в том числе две тысячи россиян. Для сравнения, в «Западе-2021» участвовали около 200 тысяч военнослужащих.

Проходить маневры, как сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в основном будут в Минской области — на удалении от границы со странами НАТО. Но часть учений пройдут вблизи Польши и Литвы. Там построены два новых укрепрайона.

Сценарий учений не раскрывается. Российские власти заявляют, что маневры будут симулировать отражение агрессии — но такие заявления звучат перед каждыми учениями. Украинские военные эксперты обращают внимание на то, что во время «Запада-2021» российские военные отрабатывали высадку десанта и глубокие рейды — те самые методы, которые затем применяли в первые недели вторжения в Украину.

Кроме того, в рамках учений 2025 года будут отрабатывать «планирование использования» российских тактических ядерных средств и новых российских ракет средней дальности «Орешник», которые Москва обещала разместить в Беларуси. О стрельбах речи не идет — отрабатывать будут принятие решений о перемещении или применении ядерных боеприпасов.

Российское ядерное оружие размещено в Беларуси с 2023 года. По договору о гарантиях безопасности, подписанному Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в декабре 2024 года, Россия обязалась защищать Беларусь в том числе с применением ядерного оружия.

Учения «Запад-2025» — плановые, подготовка к ним началась как минимум в январе. Страны НАТО, особенно соседствующие с Россией и Беларусью, тоже стали готовиться заранее. Одновременно с «Западом-2025» они проводят собственные маневры — это учения TARASSIS в Балтийском регионе (участвуют 11 стран, включая Великобританию и Норвегию, а также недавно вступивших в НАТО Швецию и Финляндию). Отдельно проходят польские и литовские учения.

Таким образом, на границе России и Беларуси со странами НАТО в течение сентября будут сосредоточены очень значительные военные силы в состоянии полной боеготовности. Только польских военнослужащих — больше 30 тысяч человек.

В учениях НАТО особое внимание уделяется обороне Сувалкского коридора. Это полоса земли протяженностью около 100 километров на границе Польши и Литвы, между Беларусью и Калининградской областью, — и единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальными странами НАТО. В случае конфликта с Россией этот участок приобретет важнейшее стратегическое значение, поэтому Польша и Литва неустанно укрепляют его.

Ситуация в регионе обострилась в ночь на 10 сентября, когда несколько десятков российских дронов залетели на территорию Польши. Для их перехвата были подняты в воздух польские и нидерландские истребители. В НАТО официально заявили, что считают это не нападением на альянс, а ошибкой.

Тем не менее, Латвия и Литва уже объявили о закрытии воздушного пространства над своей восточной границей. Польша полностью закрыла границу с Беларусью, причем на неопределенный срок. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что это связано не с учениями «Запад-2025», а с опасениями «провокаций в широком смысле». Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что политики «превращают Евросоюз в осажденную крепость».

