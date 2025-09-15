Reuters: один из крупнейших российских НПЗ остановил ключевую установку по переработке нефти после атаки дрона

«Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») — нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаза» в городе Кириши Ленинградской области — остановил ключевую установку по переработке нефти после атаки украинского беспилотника 14 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Работа установки, на которую приходится почти 40% мощностей завода, была остановлена из-за пожара. Ремонт и замена поврежденного оборудования может занять около месяца, рассказали собеседники Reuters.

По их словам, на время восстановления работы установки производство на других секциях завода увеличат, что позволит поддерживать объем переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.

«Кинеф» — единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. Он считается вторым по мощности в стране после Омского НПЗ. По информации Reuters, в 2024 году «Кинеф» переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в РФ.

14 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе города Кириши сбили три украинских беспилотника, из-за падения их обломков на территории завода «Кинеф» возник пожар.

ВСУ в последние месяцы регулярно атакуют российские НПЗ. На фоне этих налетов в стране подорожало топливо — в начале августа биржевая цена на бензин АИ-95 впервые в истории превысила 77 тысяч рублей за тонну.