Украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

Вооруженные силы Украины атаковали «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области в ночь на 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в районе города Кириши сбили три беспилотника. Из-за падения обломков дрона на территории завода «Кинеф» произошел пожар. Возгорание ликвидировали. Губернатор отметил, что раненых нет.

В телеграм-каналах появились фото и видео пожара, возникшего на предприятии. Украинские OSINT-аналитики предположили, что под удар попала установка первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что подразделения Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Киришах Ленинградской области. На месте произошли взрывы и пожар.

В Генштабе отметили, что НПЗ в Киришах — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, который «задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ».

Вооруженные силы Украины уже атаковали нефтеперерабатывающий завод в Киришах в марте 2025 года.

В последние недели украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы в России. Накануне, 13 сентября, под удар попал завод «Башнефти» в Уфе.