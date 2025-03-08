Минобороны РФ: 31 украинский беспилотник сбит над российскими регионами. В Ленинградской области поврежден нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 8 марта силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 26 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион атаковали два беспилотника. По его словам, один из них сбит на подлете, второй — над территорией нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»).

При падении обломков повреждена «внешняя конструкция одного из резервуаров».

«Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», — добавил губернатор.