«Неплохо так поехали». Камчатка сдвинулась на два метра после землетрясения

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток после землетрясения 30 июля, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра», — говорится в телеграм-канале геофизической службы.

Район Петропавловска-Камчатского, в свою очередь, сместился «несколько скромнее», отметили ученые. На приводимой ими диаграмме смещение этой части полуострова в разных районах составляет примерно 50 сантиметров и более.

Землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля. Оно стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США (USGS) оценила его магнитуду в 8,8. После землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами (но волны в итоге оказались умеренными). Началось извержение Ключевской сопки и вулкана Крашенинникова. В результате подземных толчков никто не погиб. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод.