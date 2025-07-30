На Камчатке после землетрясения начал извергаться вулкан Ключевская Сопка

Вулкан извергается на Камчатке, сообщил 30 июля местный филиал Единой геофизической службы РАН. По информации специалистов, раскаленная лава сходит по западному склону, над вулканом замечено мощное свечение, происходят взрывы.

В последние дни вулкан Ключевская Сопка активизировался, в кратере начались выбросы пепла, по ночам над кратером видели мощное свечение. Днем 30 июля вулкан выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, отмечает «Интерфакс».

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН 19 июля опубликовал фотографию вулкана. На снимке видно линзовидное облако, сформировавшееся над вулканом, которое подсветила лава в кратере.

Извержение вулкана Ключевская Сопка началось после того, как на Камчатке произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по разным оценкам, составила 8,7 или 8,8. Из-за землетрясения в России и многих других странах мира объявляли об угрозе возникновения цунами.

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