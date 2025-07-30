У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. От Японии до Чили объявили угрозу цунами

У берегов Камчатки в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского 30 июля произошло сильное землетрясение, сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН. В телеграм-канале службы сообщается, что магнитуда по разным оценкам достигала 8,7, что стало сильнейшим землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. «Это, безусловно, выдающееся событие», — заявили российские сейсмологи.

По данным японских и американских сейсмологов, землетрясение имело предварительную магнитуду 8,0, но позже Геологическая служба США обновила свои измерения до магнитуды 8,8, сообщает Associated Press. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также сообщил, что магнитуда землетрясения составила 8,8. Вероятно, это самое сильное землетрясение в мире с марта 2011 года, когда у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, пишет AP.

После землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами. Опасное сильное цунами, по данным геофизической службе РАН, наблюдалось на побережье Камчатки и в Северо-Курильске Сахалинской области. В Северо-Курильске цунами подтопило порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид», мощная волна в порту сорвала со своих мест суда, их вынесло в пролив, в этом районе ввели режим ЧС. По данным региональной прокуратуры, в Северо-Курильске повреждено несколько зданий. В МЧС сообщили, что эвакуировали местных жителей и туристов, находившихся на берегу.

Северо-Курильск, 30 июля 2025 года Social media / Reuters / Scanpix / LETA

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал видео из Северо-Курильска после цунами. На кадрах видно частично подтопленный город.

В Елизовском районе Камчатки у метеостанции Водопадная зафиксировали цунами высотой три-четыре метра, пишет ТАСС. Цунами зафиксировали на Курильском озере Камчатки после землетрясения, сообщила пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника. На Курилах около 2,7 тысячи человек эвакуировали в безопасные районы из-за угрозы цунами.

В Петропавловске-Камчатском, по предварительным данным геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений составила не менее семи баллов. В городе обрушилась стена в здании детсада № 15 (на видео ниже), там никто не пострадал, сообщили в МЧС. Несколько человек пострадали на Камчатке, сообщил министр здравоохранения края Олег Мельников агентству ТАСС. «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна», — сказал министр. При этом в своем телеграм-канале Мельников сообщил, что травмы получила женщина, находящаяся в здании аэропорта, а «более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался». В Петропавловске-Камчатском стали чаще вызывать бригады скорой помощи с жалобами на артериальное давление, аритмию и эпилепсию, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи № 1. В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения ввели режим чрезвычайной ситуации.

МЧС России

В сети появилось видео, снятое в Камчатском онкологическом диспансере, во время землетрясения. На записи видно, как медработники удерживали пациента во время операции. Медработников планируют представить к наградам.

После землетрясения на Камчатке временно был недоступен интернет, позже узлы связи восстановили. На Камчатке сеть природных парков временно закрыла маршруты из-за землетрясения.

Об угрозе цунами объявили в разных странах мира — в Японии, Индонезии, США, Мексике, Чили, Перу. В Японии выпустили предупреждение о цунами с волнами высотой до трех метров. По данным NHK, в порту Кудзи в префектуре Иватэ зафиксировали волну высотой 1,3 метра. В Японии эвакуировали более 200 тысяч человек. Как сообщает Reuters, 58-летняя женщина погибла во время эвакуации, когда ее автомобиль съехал с дороги и упал с насыпи. В центре и на северо-востоке Японии остановили движение скоростных поездов.

В США береговая охрана на Гавайях потребовала, чтобы суда покинули гавани из-за угрозы цунами. Высота волн, прошедших через атолл Мидуэй на Гавайях, достигала двух метров, сообщил губернатор американского штата Джош Грин.

После основного землетрясения произошло более 50 афтершоков, некоторые из них были ощутимыми, сообщили в Геофизической службе РАН. Российские сейсмологи предупредили, что «сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца», в том числе возможны повторные толчки магнитудой 7,5. «Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью пять-шесть баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами», — заявили в Геофизической службе РАН.

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