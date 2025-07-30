В онкологическом диспансере на Камчатке во время землетрясения проводили хирургическую операцию. Медработники удерживали пациентку на операционном столе, пока все вокруг тряслось и падало

Во время землетрясения в Тихом океане, произошедшего у берегов Камчатки 30 июля, сильные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. В сети появилось видео, снятое в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Запись опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. На записи видно, что землетрясение произошло, когда врачи проводили операцию. Когда медицинские аппараты начали трястись, сотрудники стали удерживать человека, лежащего на операционном столе. Один из сотрудников удерживал монитор, установленный в операционной, а медсестра — стол с инструментами. В какой-то момент на записи слышен звон от падения металлической емкости для инструментов.

Глава краевого минздрава назвал медработников «героями в белых халатах». «Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо», — заявил Олег Мельников. Он поблагодарил сотрудников диспансера за «проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил на совещании, что решил представить медицинских работников к государственным наградам. «Я хочу поблагодарить медиков за мужество, за профессионализм. Действительно, мы видим, что прямо во время операции продолжали заботу о пациентах, сохраняли спокойствие, несмотря на серьезные толчки», — заявил глава региона на совещании (видео со встречи появилось в его телеграм-канале). Губернатор поручил замглавы краевого правительства Виктории Сивак подготовить документы, чтобы представить к государственным наградам медработников, которые «во время операции продолжили осуществление медицинской помощи». «Такое мужество достойно самой высокой оценки», — написал Солодов в телеграм-канале.

Заведующая вторым хирургическим отделением в Камчатском онкологическом диспансере Яна Гвоздева сообщила телеканалу «Звезда», что медработники не могли остановить операцию, поскольку она была , то есть открытой, а специалистам нельзя было допустить, чтобы к пациентке вернулось сознание. «Мы думали о том, как бы операционный стол не упал, а пациентка не выскочила бы из наших рук, потому что было страшно — если в такой ситуации пациентка, не дай бог, упадет со стола, то это последствия грандиозные. [Сейчас] пациентка находится в реанимации, но все хорошо, состояние стабильное, все отлично», — сказала Гвоздева.

Она добавила, что впервые ощутила такое сильное землетрясение. «Минут пять-шесть точно трясло беспрестанно, и причем толчки были неоднозначные, то усиливались, то угасали, и неизвестно было, что будет дальше», — рассказала Гвоздева. О том, что ее и других сотрудников диспансера хотят представить к наградам, заведующая хирургическим отделением узнала от телеканала «Звезда». «На работе долг превыше всего. Нам не помешали никакие колыхания земли, и инструментов, и оборудования. Мы делали свою работу», — сказала она.

Что известно о землетрясении

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. От Японии до Чили объявили угрозу цунами

Что известно о землетрясении

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. От Японии до Чили объявили угрозу цунами