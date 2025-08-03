На Камчатке началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова

Ученые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сеймологии (ИВиС) ДВО РАН.

Извержение вулкана началось в 16:50 2 августа (04:50 3 августа по камчатскому времени) с выбросами пепла до трех-четырех километров над уровнем моря.

«Произошло первое в истории извержение этого вулкана», — говорится в сообщении. В телеграм-канале KVERT уточняется, что последний раз лава из этого вулкана извергалась в 1463 году.

В Кроноцком заповеднике рассказали, что выбросы пепла достигают высоты пяти-шести километров, часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями. Там уточнили, что это первое за историю исследований извержение вулкана Крашенинникова.

На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, уточнили в управлении МЧС по Камчатскому краю. Выпадения пепла в населенных пунктах не обнаружено.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, эпицентр которого находился примерно в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Оно стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США (USGS) оценила его магнитуду в 8,8.

Вскоре после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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