На Камчатке есть база подводных лодок. И вот появились фотографии, на которых видно, что с базой случилось после землетрясения и цунами

База атомных подводных лодок «Рыбачий» Тихоокеанского флота РФ, расположенная в закрытом городе Вилючинск в Камчатском крае, предположительно, получила повреждения в результате цунами, возникшего после землетрясения 30 июля, сообщила 1 августа газета The Telegraph, ссылаясь на спутниковый снимок.

База «Рыбачий» расположена в бухте Крашенинникова в южной части Авачинской губы, примерно в 120 километрах от очага землетрясения, произошедшего в Тихом океане. Бухта находится в два раза ближе к очагу землетрясения, чем порт Северо-Курильск, получивший повреждения из-за цунами. Высокие волны достигли базы спустя 15 минут после землетрясения, отмечает The Telegraph.

База «Рыбачий» — порт приписки атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта «Борей», а также атомных подлодок с обычным вооружением проекта «Ясень» и «Антей», находящихся на вооружении ВМФ России, отмечает War Zone. Помимо базы «Рыбачий» в бухте Крашенинникова располагаются Северо-Восточный ремонтный центр, обслуживающий дизельные и атомные подлодки, и специализированный причал для погрузки баллистических ракет на подводные лодки, сообщал украинский OSINT-проект Frontelligence Insight после землетрясения.

The Telegraph получила снимок базы «Рыбачий», сделанный утром 31 июля спутником Umbra Space с помощью радара с синтезированной апертурой ( ), позволяющего получить изображение рельефа поверхности. Как отмечает издание, на снимке видно, что часть одного из причалов отклонилась от своего первоначального положения.

Нет никаких признаков, указывающих на то, что атомные подводные лодки, расположенные на базе, получили повреждения, сказал изданию научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Сидхарт Каушал. По его словам, у причала был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка. Повреждено ли что-то кроме причала, неясно, сказал Каушал. Причал оказался под «ужасным углом», что затруднит вход и выход кораблей, заявил отставной командир Королевского флота Великобритании Том Шарп. Он отметил, что на снимке возле причала виден буксир, который могли использовать для ремонта.

На других спутниковым снимках, появившихся в сети, как указывает издание, видно, что после цунами две подводные лодки проекта 885 «Ясень» оставались пришвартованы у причалов. По мнению экспертов, ничто не указывает на то, что корабли повреждены, а причалы, используемые атомными подводными лодками, рассчитаны на то, чтобы выдерживать сейсмические воздействия.

Украинский OSINT-проект Frontelligence Insight опубликовал два спутниковых снимка, сделанных компанией Planet Labs. Снимки (1, 2) распространил азиатский филиал проекта в соцсети X. Судя по координатам в описании, на снимках от 31 июля показана бухта Крашенинникова. На снимках плохо что-то видно из-за облаков. Как отметил проект, на одном снимке можно заметить атомную подлодку, которая не получила заметных повреждений, а инфраструктура в окрестностях пострадала незначительно.

На другом снимке, по оценке проекта, виден плавучий причал, который, судя по всему, отделился от основной конструкции и дрейфует в бухте.

Отставной офицер российского флота, известный в сети под ником Capt Navy, который поддерживает контакты с действующими военными, заявил War Zone 30 июля, что ничего не знает о серьезных повреждениях на военно-морское базе на Камчатке. «Думаю, все в норме. Эти базы были спроектированы и построены с учетом возможности ядерного удара со стороны противника», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил после землетрясения на Камчатке, что «сейсмоустойчивость зданий себя оправдала».

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