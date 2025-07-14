Суд в Москве заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) к 14 годам колонии строгого режима, сообщает «Медиазона».

Писателя признали виновным по трем статьям УК: о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2), а также об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1).

Суд также назначил Акунину штраф 400 тысяч рублей и запретил администрировать интернет-страницы в течение четырех лет после отбытия срока.

По версии обвинения, с января по апрель 2025 года Акунин опубликовал в своем телеграм-канале «не менее 33 материалов» без указания на то, что они касаются деятельности «иностранного агента». Один из постов писателя — публикацию от 18 февраля 2024 года — обвинение посчитало «оправданием терроризма». «Содействием террористической деятельности» российские власти посчитали разговор Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко.

Прокуратура просила назначить Акунину 18 лет лишения свободы. Адвокат по назначению Олег Дубинин требовал оправдать писателя. Как отмечала «Медиазона», в суд пришла лишь одна свидетельница обвинения — пенсионерка Наталья Копылова, которая узнала о высказываниях Акунина из передач Владимира Соловьева.

В ходе прений государственное агентство ТАСС опубликовало новость о том, что Акунин якобы не признал вину в «публичном оправдании терроризма». Писатель, который не присутствует на заседании суда и находится за пределами России, обвинил агентство во лжи.

«ТАСС, как это часто с ним бывает, врет. Я не „не признаю мою вину“. Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую», — заявил Акунин в соцсетях.

О том, что в России на Бориса Акунина завели уголовное дело после разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, стало известно в конце 2023 года. Издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Росфинмониторинг внес писателя в реестр «террористов и экстремистов». Минюст РФ объявил Акунина «иностранным агентом».