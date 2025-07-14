ТАСС заявил, что Акунин не признал вину в «оправдании терроризма». Акунин ответил, что не признает «их суд»

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) обвинил ТАСС во лжи после того, как 14 июля на сайте государственного российского агентства появилась заметка о том, что он не признал вину в «публичном оправдании терроризма».

ТАСС сообщил об этом, ссылаясь на слова адвоката Олега Дубинина. «Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — заявил Дубинин агентству.

В ответ Акунин заявил в своих соцсетях, что никак не участвует в судебном процессе:

ТАСС, как это часто с ним бывает, врет. Я не «не признаю мою вину». Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую.

Второй Западный окружной военный суд заочно рассматривается дело в отношении писателя, которого обвиняют по статьям о «содействии террористической деятельности», «публичном оправдании терроризма» и уклонении от обязанностей «иностранного агента».

Обновление. Как сообщает ТАСС, прокурор попросил заочно приговорить Бориса Акунина к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет России в декабре 2023 года возбудил в отношении Бориса Акунина уголовное дело об «оправдании терроризма» и о «фейках» об армии. В СК заявили, что Акунин «заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины». Дело возбудили после того, как Акунин в ходе разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом выразил поддержку Украине.

Уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» в отношении Акунина возбудили в 2025 году из-за того, что он в своих соцсетях не ставит плашки «иноагента».

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