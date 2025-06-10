«Новая газета Европа»: люди, похитившие Арега Щепихина в центре Москвы, вернулись в Чечню. Их допросили как свидетелей и отпустили

Похитившие предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве были допрошены по делу лишь в качестве свидетелей, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ. В деле, по словам собеседника, нет конкретных подозреваемых или обвиняемых. После допроса, по данным издания, участники похищения вернулись в Чечню.

«Людей Делимханова, выполнявших его указание [похитить Щепихина], никто не задерживал. А они даже не пытались скрыться. После согласования ситуации с чеченскими властями они явились сами и были допрошены в качестве свидетелей. А потом спокойно ушли», — рассказал источник издания в СК.

По словам источника издания в окружении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, «вопрос с их уголовным преследованием был урегулирован».

Ранее сообщалось, что по факту похищения Арега Щепихина возбуждено уголовное дело. «База» писала, что шестерым фигурантам предъявлены обвинения в похищении человека (статья 126 УК) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК), но никого из них не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде.

Арег Щепихин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) и в разжигании ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ), находится под арестом.

Прокуратура Чечни, пишет «Новая газета Европа» вместе с республиканским уполномоченным по правам человека Мансуром Солтаевым, готовит основания для передачи дела Щепихина в следственное управление Чеченской республики. Как отмечает издание, такая схема был применена в деле Никиты Журавеля.

Предпринимателя из Химок Арега Щепихина вечером 3 июня похитили на площади у Ярославского вокзала в Москве — несколько человек схватили его и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Как участников похищения, так и самого Щепихина задержали московские полицейские. 4 июня сообщалось, что предпринимателя отпустили «по отмашке из Кремля», но 6 июня суд отправил его под стражу.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин, который записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана, был «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал голосовые сообщения, согласно которым в похищении участвовали люди из окружения депутата Госдумы Адама Делимханова.

Подробнее о похищении Арега Щепихина

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

Подробнее о похищении Арега Щепихина

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»