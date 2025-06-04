Арег Щепихин, похищенный на Ярославском вокзале, находится на свободе. По данным «ВЧК-ОГПУ», его отпустили «по отмашке из Кремля»

Предприниматель Арег Щепихин, которого схватили на Ярославском вокзале вечером 3 июня и запихнули в багажник «мерседеса», находится на свободе, сообщили телеграм-каналы «База» и «112».

По информации «Базы», представители силовых структур Чечни отпустили Щепихина около полуночи. Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», его отпустили в районе Внуково.

По данным «ВЧК-ОГПУ», Щепихина отпустили «по отмашке из Кремля и от первого замдиректора ФСБ Сергея Королева». Независимых подтверждений этой информации нет.

«База» утверждает, что после похищения Арега Щепихина держали в одном из кафе в районе метро «Филатов луг». Его избили и заставили записать видео с извинениями за записи, в которых он оскорблял чеченцев и мусульман. Сейчас Щепихин находится в одном из московских хостелов, утверждают источники «Базы».

Телеграм-канал «База» опубликовал видео, на котором Щепихин рассказал о похищении. «Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей», — рассказал он на записи.

В МВД России пока не комментировали сообщения о том, что Арег Щепихин находится на свободе. Пресс-служба ведомства лишь сообщила, что вечером 3 июня московские полицейские задержали «шестерых участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс». Их доставили в отдел полиции на станции Москва-Ярославская. Материалы проверки передали в следственные органы.

Похищение на Ярославском вокзале. Бизнесмен Щепихин пропал Meduza

Предприниматель Арег Щепихин был похищен 3 июня на Ярославском вокзале. Несколько мужчин схватили его и, держа за руки и за ноги, вынесли из здания вокзала, после чего запихнули в багажник «мерседеса» и увезли. Полиция остановила автомобиль, в котором увезли Щепихина, утром 4 июня предполагаемых похитителей отпустили. Власти Чечни заявили, что Арег Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

подробнее об этом деле

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

подробнее об этом деле

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»