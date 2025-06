В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

You can read this story in English here.

В центре Москвы вечером 3 июня похитили человека. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости». Очевидцы рассказали, что несколько человек на площади у Ярославского вокзала схватили мужчину и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой и номерами серии АМР. На видео очевидцев видно, как несколько бородатых мужчин, одетых в спортивные костюмы или черные пиджаки, тащат похищенного к машине, он кричит «Помогите!», «Не надо!» и «Полиция!». «База» упоминает, что, «судя по акценту», похитителями были уроженцы Чечни.

Похищение на Ярославском вокзале. Бизнесмен Щепихин пропал Meduza

Вскоре стало известно имя похищенного — Арег Щепихин (по разным данным, ему 39 или 40 лет). «Осторожно, новости» пишет, что Щепихин живет в Химках, «называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером». В 2019 году он, как выяснил телеграм-канал, участвовал в конкурсе «Россия — страна возможностей», а потом «стал писать странные посты в соцсетях». «База» отмечает, что Щепихин постоянно выкладывал в своих соцсетях фотографии с известными людьми, в числе которых были, например, помощник Путина Владимир Мединский, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, как выяснила «База», Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана. Мать похищенного, как утверждает «База», рассказала, что ее сын стал «резко негативно относиться» к мусульманам и исламу, в частности, из-за войны в Нагорном Карабахе. Арег, по ее словам, не воевал, «но очень активно следил за событиями и сильно переживал итоги той войны». Очередное видео с оскорблениями Щепихин, как пишет «Осторожно, новости», опубликовал 3 июня. Оно «попало к чеченским блогерам, которые их распространили» и требовали «найти мужчину и наказать его», утверждает телеграм-канал.

Последнее свое видео Арег записал 3 июня за несколько минут до похищения. В нем он идет по Ярославскому вокзалу и говорит про Дмитрия Портнягина и Григория Аветова, которые, по его словам, «имеют наркотический стаж 10–15 лет». «В общем, вот эта волна, которая провела [форумы] „Трансформация“, „Бизнес-клуб 500“ и все остальные ребята, которые частично держат связь и имеют какие-то отношения с Америкой — вот это самая большая угроза для нашей страны», — заявил Щепихин.

Спустя примерно полтора часа после похищения черный «мерседес», как сообщила «База», задержали в районе Киевского шоссе. До этого его пытались задержать в районе Сколково, но он «ушел от преследования», пишет «База». Однако где при этом находился похищенный — неизвестно: по предварительным данным, к моменту задержания «мерседеса» в автомобиле его уже не было.

Полиция, как сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, проводит проверку в связи с похищением. «Выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — сказал собеседник ТАСС. Других подробностей агентство не приводит.

Автомобиль, на котором увезли Щепихина, утром 4 июня доставили обратно к Ярославскому вокзалу, написали телеграм-каналы «База» и Mash. Там проходят следственные действия. Позже телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором шестерых похитителей выпускают из отдела полиции. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии, пишет телеграм-канал. Похитители уехали от отдела на том же «мерседесе». На вопрос корреспондента, где похищенный, они не ответили.

Похитители, как сообщает телеканал «Звезда», заявили, что они — сотрудники Росгвардии, а ситуация — «не криминал, а оперативное мероприятие». В самой Росгвардии ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не смогли.

Позже министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был «не похищен, а задержан». По словам Дудаева, МВД по Чеченской республике проводит проверку в отношении Щепихина по статье 148 УК в связи с публичными действиями, совершенными «в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Щепихин, как утверждает Дудаев, «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

В МВД заявили, что вечером 3 июня полицейские задержали шестерых «участников событий» на Ярославском вокзале, «вызвавших общественный резонанс». Задержанных, как утверждают в ведомстве, доставили в отдел на станции Москва-Ярославская, а материалы проверки передали в следственные органы. Также МВД отчиталось о начале проверки «в отношении блогера», разместившего в соцсетях «видеоролики с провокационными заявлениями» в адрес жителей Чеченской республики. Имя блогера не называется. МВД сообщает, что проверку проводят сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму.

Телеграм-каналы «База» и Shot утверждают, что Щепихин отпущен на свободу. По данным «Базы», его отпустили в районе полуночи, и он находится в одном из московских хостелов. После похищения, как утверждает «База», Щепихина избили, заставили записать «извинительное» видео и обвиняли в связях с Украиной. В видео, которое позже опубликовал телеграм-канал, сам Щепихин рассказывает обстоятельства своего похищения «на левых номерах, на левых мигалках, внаглую». В ролике видно, что у Щепихина на лице синяки и ссадины. «До этого некий конфликт начинался, я позвонил в полицию, попросил срочно прийти. На вокзале у полиции должен быть опорный пункт или хотя в тех местах по одному человеку должно стоять — никого из них не было», — говорит он.

По словам Щепихина, его «сильно не пытали, больше допрашивали». «Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я с оппозицией. Они меня долгое время в соцсетях терроризировали, где-то, наверное, год. И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что „ты терпила“. Уже неприятно стало. Ну я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали», — пояснил Щепихин.

Обновление. Следственный комитет России вечером 4 июня сообщил, что московское подразделение ведомства возбудило уголовное дело по материалам проверки органов дознания по факту похищения Щепихина. Фигурантов дела доставили в СК, ведомство пообещало их задержать. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.