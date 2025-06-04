Следственный комитет возбудил уголовное дело после похищения предпринимателя Арега Щепихина в центре Москвы

Московское подразделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело после похищения предпринимателя Арега Щепихина, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение об этом было принято после изучения материалов проверки из органов дознания по факту «противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала». По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

«Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль», — заявили в СК.

Арега Щепихина похитили вечером 3 июня. Несколько человек схватили его на площади у Ярославского вокзала и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. По данным телеграм-канала «База», за 20 минут до похищения от Щепихина потребовали записать видео с извинениями.

Полиция остановила автомобиль, в котором увезли Щепихина, но предполагаемых похитителей отпустили. Власти Чечни заявили, что Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

4 июня стало известно, что предприниматель на свободе. По информации «Базы», представители силовых структур Чечни отпустили Щепихина около полуночи. По данным «ВЧК-ОГПУ», его отпустили «по отмашке из Кремля и от первого замдиректора ФСБ Сергея Королева». Независимых подтверждений этой информации нет.

В МВД заявили, что вечером 3 июня полицейские задержали шестерых «участников событий» на Ярославском вокзале, «вызвавших общественный резонанс». Их доставили в отдел полиции.

Что известно о похищении

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

Что известно о похищении

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»