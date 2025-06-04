Власти Чечни заявили, что Арег Щепихин (его запихнули в багажник «мерседеса» на Ярославском вокзале) «не похищен, а задержан»

Полиция Чечни проводит проверку в отношении предпринимателя Арега Щепихина, которого 3 июня схватили на Ярославском вокзале в Москве и запихнули в багажник «мерседеса», сообщил министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале 4 июня.

По его словам, проверку в отношении Щепихина проводят «по факту публичных действий совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии».

Дудаев утверждает, что Щепихин «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».

Чеченский министр добавил, что Щепихин «был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».

Арег Щепихин был похищен вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве. Судя по кадрам очевидцев, несколько мужчин в гражданской одежде схватили его и, держа за руки и за ноги, вынесли из здания вокзала, после чего запихнули в багажник «мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. По данным телеграм-канала «База», за 20 минут до похищения от Арега Щепихина потребовали записать видео с извинениями.

Полиция Москвы остановила автомобиль, в котором увезли Щепихина, но вскоре отпустила предполагаемых похитителей. По данным телеграм-канала Shot, трое из задержанных заявили полицейским, что работают в Росгвардии.

Подробнее о похищении

В центре Москвы похитили человека, затолкав в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Им оказался предприниматель Арег Щепихин, записывавший видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

Подробнее о похищении

В центре Москвы похитили человека, затолкав в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Им оказался предприниматель Арег Щепихин, записывавший видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»