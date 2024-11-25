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Никита Журавель в мае 2023 года
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Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий

Источник: Meduza
Никита Журавель в мае 2023 года
Никита Журавель в мае 2023 года
Чингиз Кондаров / Reuters / Scanpix / LETA
20 мая 2023 года

СК возбуждает уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за 11-секундного видео, которое распространяется в телеграм-каналах. На нем некий человек (его лица не видно) сжигает Коран на фоне мечети в Волгограде.

По делу задержан 19-летний Никита Журавель, уроженец Севастополя, который последние несколько лет живет в Волгограде и учится в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. На допросе, как утверждает СК, Журавель заявляет, что сжег Коран «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей» и передал запись акции сотруднику СБУ.

По личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина дело передают в управление ведомства по Чечне — хотя задержанный не имеет к ней никакого отношения. Это объясняют тем, что от жителей региона якобы поступило много жалоб с просьбами признать людей потерпевшими. Юристы указывают, что это не является законным основанием для смены территориальной подследственности.

22 мая 2023 года

Суд арестовывает Журавеля на два месяца. На заседании суда он просит прощения «у всех мусульман». «Мой поступок был очень плохой, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — говорит он.

27 мая 2023 года

Журавеля перевозят в СИЗО Грозного. Государственное агентство РИА Новости сообщает, что у СИЗО его встречают «возмущенные жители региона». Некоторые из них держат однотипные напечатанные плакаты с надписями «Руки прочь от Корана», «Народный суд сатанисту» и «Наша религия — наша жизнь».

16 августа 2023 года

Журавель сообщает, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обещает, что по факту жалобы будет проведена «конкретная проверка».

25 сентября 2023 года

Кадыров в своем телеграм-канале публикует видео, где его сын избивает Журавеля. «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — пишет Кадыров в комментарии к ролику. Глава Чечни заявляет, что «гордится» поступком сына.

октябрь 2023 года

Избиение Журавеля активно обсуждается в России. Соратники Кадырова поддерживают действия его сына, государственные правозащитники указывают, что правила содержания обвиняемых под стражей «должны соблюдаться», но воздерживаются от непосредственного осуждения Адама Кадырова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что «не хочет» комментировать произошедшее. Главы силовых ведомств, в том числе Бастрыкин, по указанию которого дело передали в Чечню, никак не высказываются по поводу ситуации.

Адам Кадыров получает звание Героя Чечни, должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики и несколько орденов в Чечне и других регионах России.

Что было с Адамом Кадыровым после избиения Никиты Журавеля

16 ноября 2023 года

«Мемориал» признает Никиту Журавеля политзаключенным. Организация подчеркивает, что публичное сожжение Корана «безусловно имеет провокационный характер и заслуживает осуждения», но отмечает, что прямых доказательств того, что видео снял Журавель — нет.

27 февраля 2024 года

Висаитовский суд Грозного приговаривает Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии — именно этот срок запрашивала прокуратура. Журавеля признают виновным по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК). Сам он в ходе процесса признает вину по первому обвинению, но отрицает по второму.

25 июля 2024 года

ТАСС сообщает, что Журавель не стал обжаловать приговор. Адвокат осужденного Юлия Антонова заявляет журналистам, что ее подзащитный по собственной воле остался отбывать срок в СИЗО № 1 Грозного, где его содержали на стадии следствия и суда.

3 октября 2024 года

Генпрокуратура сообщает, что в отношении Журавеля возбуждено уголовное дело о госизмене.

По версии следствия, Журавель через неназванный мессенджер «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В марте 2023 года, как утверждает прокуратура, он отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику российских вооруженных сил и самолеты военного назначения. Кроме того, Журавеля обвиняют в том, что он передал данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Теперь Журавелю грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

25 ноября 2024 года

Коллегия из трех судей на закрытом процессе в Волгограде признает Никиту Журавеля виновным в госизмене и приговаривает его к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима. С учетом неотбытого срока по первому делу и по совокупности приговоров Журавель должен провести в колонии 14 лет. Ему дополнительно назначили год ограничения свободы после отбытия наказания.