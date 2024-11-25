Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий

Никита Журавель в мае 2023 года Чингиз Кондаров / Reuters / Scanpix / LETA

20 мая 2023 года

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СК возбуждает уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за 11-секундного видео, которое распространяется в телеграм-каналах. На нем некий человек (его лица не видно) сжигает Коран на фоне мечети в Волгограде.

По делу задержан 19-летний Никита Журавель, уроженец Севастополя, который последние несколько лет живет в Волгограде и учится в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. На допросе, как утверждает СК, Журавель заявляет, что сжег Коран «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей» и передал запись акции сотруднику СБУ.

По личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина дело передают в управление ведомства по Чечне — хотя задержанный не имеет к ней никакого отношения. Это объясняют тем, что от жителей региона якобы поступило много жалоб с просьбами признать людей потерпевшими. Юристы указывают, что это не является законным основанием для смены территориальной подследственности.

22 мая 2023 года

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Суд арестовывает Журавеля на два месяца. На заседании суда он просит прощения «у всех мусульман». «Мой поступок был очень плохой, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — говорит он.

27 мая 2023 года

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Журавеля перевозят в СИЗО Грозного. Государственное агентство РИА Новости сообщает, что у СИЗО его встречают «возмущенные жители региона». Некоторые из них держат однотипные напечатанные плакаты с надписями «Руки прочь от Корана», «Народный суд сатанисту» и «Наша религия — наша жизнь».

16 августа 2023 года

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Журавель сообщает, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обещает, что по факту жалобы будет проведена «конкретная проверка».

25 сентября 2023 года

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Кадыров в своем телеграм-канале публикует видео, где его сын избивает Журавеля. «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — пишет Кадыров в комментарии к ролику. Глава Чечни заявляет, что «гордится» поступком сына.

октябрь 2023 года

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Избиение Журавеля активно обсуждается в России. Соратники Кадырова поддерживают действия его сына, государственные правозащитники указывают, что правила содержания обвиняемых под стражей «должны соблюдаться», но воздерживаются от непосредственного осуждения Адама Кадырова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что «не хочет» комментировать произошедшее. Главы силовых ведомств, в том числе Бастрыкин, по указанию которого дело передали в Чечню, никак не высказываются по поводу ситуации.

Адам Кадыров получает звание Героя Чечни, должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики и несколько орденов в Чечне и других регионах России.

Что было с Адамом Кадыровым после избиения Никиты Журавеля 15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова

16 ноября 2023 года

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«Мемориал» признает Никиту Журавеля политзаключенным. Организация подчеркивает, что публичное сожжение Корана «безусловно имеет провокационный характер и заслуживает осуждения», но отмечает, что прямых доказательств того, что видео снял Журавель — нет.

27 февраля 2024 года

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Висаитовский суд Грозного приговаривает Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии — именно этот срок запрашивала прокуратура. Журавеля признают виновным по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК). Сам он в ходе процесса признает вину по первому обвинению, но отрицает по второму.

25 июля 2024 года

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ТАСС сообщает, что Журавель не стал обжаловать приговор. Адвокат осужденного Юлия Антонова заявляет журналистам, что ее подзащитный по собственной воле остался отбывать срок в СИЗО № 1 Грозного, где его содержали на стадии следствия и суда.

3 октября 2024 года

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Генпрокуратура сообщает, что в отношении Журавеля возбуждено уголовное дело о госизмене.

По версии следствия, Журавель через неназванный мессенджер «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В марте 2023 года, как утверждает прокуратура, он отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику российских вооруженных сил и самолеты военного назначения. Кроме того, Журавеля обвиняют в том, что он передал данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Теперь Журавелю грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

25 ноября 2024 года

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Коллегия из трех судей на закрытом процессе в Волгограде признает Никиту Журавеля виновным в госизмене и приговаривает его к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима. С учетом неотбытого срока по первому делу и по совокупности приговоров Журавель должен провести в колонии 14 лет. Ему дополнительно назначили год ограничения свободы после отбытия наказания.