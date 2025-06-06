Суд арестовал Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале в Москве. Его обвиняют в призывах к экстремизму и разжигании ненависти
Замоскворецкий районный суд арестовал на два месяца предпринимателя и блогера Арега Щепихина, которого несколькими днями ранее похитили на Ярославском вокзале в Москве, отчиталась пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Щепихину предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) и в разжигании ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ).
Заседание было закрытым. На фотографиях из зала заседаний, распространенных пресс-службой суда, у Щепихина виден синяк под глазом.
Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана. Это и стало причиной его похищения: в МВД Чечни заявляли, что он был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.
На самих похитителей Щепихина завели дела по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий (126 и 285 УК РФ). Об их аресте не сообщалось.