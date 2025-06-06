Суд арестовал Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале в Москве. Его обвиняют в призывах к экстремизму и разжигании ненависти

Замоскворецкий районный суд арестовал на два месяца предпринимателя и блогера Арега Щепихина, которого несколькими днями ранее на Ярославском вокзале в Москве, отчиталась пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Щепихину предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) и в разжигании ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ).

Заседание было закрытым. На фотографиях из зала заседаний, распространенных пресс-службой суда, у Щепихина виден синяк под глазом.

Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана. Это и стало причиной его похищения: в МВД Чечни заявляли, что он был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

На самих похитителей Щепихина завели дела по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий (126 и 285 УК РФ). Об их аресте не сообщалось.

Читайте также

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

Читайте также

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»