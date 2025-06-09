«База»: задержанных за похищение Арега Щепихина отпустили под подписку о невыезде. Сам предприниматель арестован

Шестерых человек, задержанных по делу о похищении предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, отпустили под подписку о невыезде, пишет телеграм-канал «База».

По данным «Базы», шестерым фигурантам дела были предъявлены обвинения в похищении человека (статья 126 УК) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК), но никого из них не стали арестовывать. Сам Щепихин отправлен в СИЗО — 6 июня суд арестовал его на два месяца по обвинению в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и разжигании ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК).

Издание «Агентство» также отмечало, что в открытом доступе нет информации об избрании меры пресечения шестерым похитителям Щепихина. По закону, как напоминает адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, задержанным должны избирать меру пресечения в течение 48 часов. Продлевать этот срок можно только по решению суда, однако «Агентство» таких решений не нашло.

Вечером 3 июня предпринимателя из Химок Арега Щепихина похитили на площади у Ярославского вокзала в Москве — несколько человек схватили его и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Позже министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов» и обвинил его в оскорблении религии.

Автомобиль, в котором увезли Щепихина, в итоге задержали, а шестерых похитителей доставили в отдел полиции, но позже отпустили. В отношении Щепихина Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти, по которому предприниматель был арестован.

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