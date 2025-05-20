Кремль: Путин и Трамп обсуждали встречу президентов России и Украины

Тема прямого контакта между Россией и Украиной на высшем уровне обсуждалась в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, как сообщает «Интерфакс», представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно тема прямого контакта и тема продолжение прямых контактов России и Украины обсуждалась», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о переговорах Путина и Трампа 19 мая. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что речь в том числе шла о «контактах» между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле слышали об инициативе Ватикана провести встречу Путина и Зеленского, сказал Песков. «Но каких-то конкретных решений о месте продолжения возможных контактов пока не принималось», — добавил он.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России также заявил, что США не отказываются от посредничества в переговорах между РФ и Украиной. Ранее в Вашингтоне не раз заявляли, что могут выйти из переговоров, если не увидят прогресса. «Оказаны очень эффективные посреднические услуги. Контакт установлен. И сейчас осуществляются прямые контакты [между делегациями Москвы и Киева], США не выходят [из посредничества]», — сказал представитель Кремля.

Песков также повторил, что сроков формулирования меморандума Москвы и Киева об урегулировании войны «нет и быть не может». Накануне после разговора с Трампом Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной по меморандуму будущего мирного договора — «о принципах, сроках и так далее», включая возможное прекращение огня на определенное время при достижении соответствующих договоренностей.

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону вечером 19 мая. Это был третий телефонный разговор между президентами США и РФ после того, как Трамп повторно вступил в должность главы государства. Предыдущие беседы состоялись 12 февраля и 18 марта.

По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры о прекращении огня» и будут обсуждать условия мирного договора сами. Путин сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом «меморандум о будущем мирном договоре». Зеленский, комментируя идею Путина составить меморандум, заявил, что Украина не будет выводить войска с собственной территории, как того требует Россия.

Многие независимые аналитики считают, что Путин затягивает переговорный процесс, поскольку не настроен на скорейшее прекращение огня. По данным Bloomberg, Путин полагает, что войска РФ смогут до конца года полностью взять под контроль четыре региона Украины, об аннексии которых Москва объявила осенью 2022 года.