Украина не будет выводить войска со своей территории, заявил Зеленский. Так он отреагировал на идею Путина составить «меморандум о будущем мирном договоре»

Украина не будет выводить войска с собственной территории, как того требует Россия. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на брифинге вечером 19 мая, передает РБК-Украина.

Зеленский прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Путин сказал Трампу, что Россия предложит Украине разработать «меморандум о будущем мирном договоре», который будет описывать принципы и сроки урегулирования конфликта, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

«Я не знаю, какие там принципы в меморандуме. Будем откровенными. <…> Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась», — сказал Зеленский.

Он cказал, что Украина сможет выработать свое видение меморандума после того, как получит от предложения от России. Однако подчеркнул, что «никто сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома не будет».

«Вопрос здесь не в президенте Трампе. При всем уважении, потому что это наша земля, наше государство, наша армия и наша независимость. Вопрос в том, на что может Украина себе позволить пойти, на что не может. Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных защищать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Зеленский.

Россия не раз требовала от Украины вывести ВСУ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По данным The Economist и Bloomberg, на переговорах в Стамбуле 16 мая (это были первые прямые переговоры России и Украины с марта 2022 года) российская делегация также требовала от Киева признать аннексию Крыма и угрожала захватом еще двух восточных областей — Сумской и Харьковской.

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Как прошли переговоры в Стамбуле

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