Bloomberg: Путин потребовал приостановить все поставки оружия Украине на время перемирия (это его требование к сделке)

Владимир Путин потребовал приостановить все поставки оружия в Украину на время 30-дневного перемирия, которое воюющим сторонам предложили США, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, такое требование Путин выдвинул во время переговоров со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, который приезжал в Москву 13 марта.

Собеседники агентства утверждают, что Путин назвал прекращение поставок оружия Украине предварительным условием для подписания соглашения о перемирии. При этом, заявил источник Bloomberg в Москве, речь идет о временной остановке поставок. Они возобновятся после заключения мирного соглашения, в рамках которого, по задумке Кремля, Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.

Источники Bloomberg отмечают, что Москва добивается полного прекращения поставок оружия Украине, но «минимальная цель» Кремля — договориться о прекращении американской военной помощи.

В Европе требования России вызвали опасения, что Москва может использовать перемирие и паузу в поставках для перевооружения, рассказал агентству неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Источники западных изданий, в том числе Bloomberg, ранее предполагали, что Владимир Путин будет затягивать перемирие в Украине, чтобы добиться максимально выгодных условий для Москвы. The Washington Post сообщало со ссылкой на отчеты разведки США, что Путин не отказался от планов контролировать Украину. В Киеве, по данным The New York Times, опасаются, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу.

На 18 марта запланирован телефонный разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам Трампа, они будут «говорить о земле, об электростанциях», а «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы. В Кремле не раскрыли темы переговоров. Ожидается, что главной темой станет предложение о 30-дневном перемирии.

Украина предложение о перемирии уже поддержала. Путин заявил, что в целом поддерживает временное прекращение огня, но у этой идеи «есть нюансы», требующие обсуждения. Например, его интересует, кто будет контролировать режим прекращения огня, а также как быть с украинскими военными в Курской области России, которые продолжают контролировать территории на границе.

