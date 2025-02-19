Александра Винника, вернувшегося в Россию в результате обмена, исключили из базы розыска. У МВД «отсутствуют претензии к нему»

МВД России исключило основателя криптобиржи BTC-e Александра Винника из базы розыска, сообщает агентство ТАСС. На то, что информация о Виннике пропала из базы МВД, также обратила внимание «Медиазона».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Винника исключили из базы розыска «в связи с отсутствием претензий к нему».

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Его обвинили в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через BTC-e. В 2018 году уголовное дело о мошенничестве против Винника завели в России, он был заочно арестован.

В 2020 года Винника экстрадировали во Францию, несмотря на то, что сам он просил выдать его России. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о создании вредоносного ПО. В августе 2022 года Винника вернули в Грецию, а затем экстрадировали в США. В мае 2024 года сообщалось, что Винник заключил сделку с американской прокуратурой и признал свою вину.

13 февраля 2025 года Александр Винник вернулся в Россию в результате обмена с США. Винника обменяли на школьного учителя Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам колонии за «контрабанду наркотиков».

Освобожденный из тюрьмы в США Александр Винник в Москве Meduza