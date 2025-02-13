Россиянин Александр Винник прибыл в Турцию после освобождения из тюрьмы в США. Скоро он будет в Москве

Гражданин РФ Александр Винник, освободившийся из тюремного заключения в США в рамках обмена с Россией, прибыл 13 февраля в Турцию, откуда отправился в Москву. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат Винника Аркадий Бух.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — сообщил Аркадий Бух.

Ранее 13 февраля адвокат допускал, что Винник прибудет в Москву «в ближайшие часы, может быть дни».

Александра Винника освободили из тюрьмы в США в обмен на бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, сообщила 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фогель, который отбывал в России 14-летний срок по делу о контрабанде наркотиков, уже вернулся в США

Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e (уже не работает). Винника экстрадировали в США в августе 2022 года.

Власти Беларуси 12 февраля освободили из-под стражи троих заключенных, белорусов Андрея Кузнечика и Елену Мовшук, а также гражданина США, имя которого не раскрывалось. Освобожденных людей доставили в Литву.

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