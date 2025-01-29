В Украине арестовали активы Олега Дерипаски на два миллиарда гривен
Шевченковский суд Киева наложил арест на активы швейцарской компании, конечным владельцем которой является подсанкционный российский бизнесмен, сообщает офис генпрокурора Украины.
Как указывает ведомство, россиянину также принадлежит крупнейшая в мире компания-производитель алюминия, которая «продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия». Служба безопасности Украины уточняет, что речь идет об основателе «Русала» Олеге Дерипаске.
Общая стоимость арестованных судом активов составляет более 2,11 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов) — это почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема. Эта партия сырья была изготовлена до полномасштабного российского вторжения и хранилась на складах Николаевского глиноземного завода.
Швейцарская компания, подконтрольная Дерипаске, выступала заказчиком продукции для последующего реэкспорта на российские предприятия бизнесмена. Правоохранительные органы Украины разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья в начале 2023 года, отмечает СБУ.
Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину бизнесмен попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и других стран.
Дерипаска несколько раз высказывался о войне в Украине, напрямую не критикуя политику президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен называл российское вторжение «безумием», а компания «Русал» призывала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. Financial Times со ссылкой на источники писала в 2022 году, что российские суды арестовали активы Дерипаски на миллиард долларов после того, как Кремль попросил бизнесмена прекратить критиковать войну в Украине. После этого бизнесмен еще неоднократно призывал к переговорам и прекращению огня.
В феврале 2023 года власти Украины национализировали предприятия, принадлежащие Олегу Дерипаске. В частности, в государственную собственность перешел «Глуховский карьер кварцитов». В СБУ тогда заявляли, что стоимость переданного Украине имущества составляла более десяти миллиардов гривен (более 260 миллионов долларов по курсу на 15 февраля 2024 года).
В феврале 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении Олегу Дерипаске по семи уголовным статьям. Среди прочего бизнесмена подозревают в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, либо изменение государственной границы Украины (часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 110-2 УК Украины).