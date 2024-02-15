СБУ предъявила заочные обвинения Олегу Дерипаске. Задержаны «топ-менеджеры» бизнесмена в Украине, поставлявшие в Россию сырье для производства ракет
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому бизнесмену Олегу Дерипаске по семи уголовным статьям.
Пресс-служба СБУ сообщает, что в разных регионах Украины задержаны двое украинских топ-менеджеров бизнесмена. Речь идет о директоре добывающей компании «Глуховский карьер кварцитов» и «кураторе этого учреждения от российского олигарха», уточнили в спецслужбе.
«По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу», — говорится в пресс-релизе ведомства.
По версии СБУ, с 2012 года и до начала вторжения российских войск руководство «Глуховского карьера кварцитов» поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Это сырье компании Дерипаски продавали предприятиям военно-промышленного комплекса РФ, в том числе для производства баллистических ракет, дронов и радиолокационных систем.
На основании собранных данных, как пишет пресс-служба, Дерипаске сообщили о подозрении, в том числе по статье об организации финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, либо изменение государственной границы Украины (часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 110-2 УК Украины). Двум другим фигурантам дела сообщили о подозрении по двум статьям.
Помимо этого, СБУ заочно сообщила о подозрении одному из руководителей компании Дерипаски «Русал» и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению украинского предприятия.
В феврале 2023 года власти Украины национализировали предприятия, принадлежащие Олегу Дерипаске. В частности, в государственную собственность перешел «Глуховский карьер кварцитов». В СБУ тогда заявляли, что стоимость переданного Украине имущества составляла более десяти миллиардов гривен (более 260 миллионов долларов по курсу на 15 февраля 2024 года).
Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. После российского вторжения в Украину бизнесмен попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и других стран.