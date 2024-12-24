Израиль впервые признал причастность к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые подтвердил, что израильские власти стоят за убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле 2024 года, сообщает The Times of Israel.

Кац упомянул об этом, говоря о борьбе с хуситами в Йемене, запускающими ракеты и беспилотники по Израилю. Глава Минобороны Израиля пообещал, что израильские военные продолжат наносить удары по инфраструктуре хуситов.

«Мы обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, [его преемником Яхьей] Синваром и [главой ливанского движения „Хезболла“ Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, — мы сделаем это в Ходейде и Сане», — заявил Кац.

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в ночь на 31 июля 2024 года. Ранее Израиль официально не брал на себя ответственность за произошедшее.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже через несколько часов после убийства Хании приказал нанести по Израилю прямой удар, сообщала The New York Times. Позже газета заявила, что атаку отложили, чтобы не срывать переговоры по Газе.

После смерти Хании ХАМАС возглавил Яхья Синвар, которого Израиль назвал организатором нападения террористов движения в октябре 2023 года. Синвар был убит в результате израильской атаки 17 октября.

Хуситы, которые контролируют северо-запад Йемена, начали наносить удары с применением ракет и беспилотников по коммерческим судам в Красном море и по израильским территориям после начала войны Израиля и ХАМАС.

Убийство Хании

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара Ее заложили еще два месяца назад в гостевом доме, где он остановился, пишет The New York Times

Убийство Хании

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара Ее заложили еще два месяца назад в гостевом доме, где он остановился, пишет The New York Times