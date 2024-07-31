The New York Times: Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, осведомленных о приказе.

По данным издания, соответствующий приказ Хаменеи издал на экстренном заседании Верховного совета национальной безопасности Ирана утром 31 июля.

Что именно из себя будет представлять атака и насколько масштабной она будет, пока неясно. Собеседники NY Times отметили, что иранское командование рассматривает возможность атаки дронов и ракет на военные объекты в окрестностях Тель-Авива и Хайфы, которая бы не включала удары по гражданским целям.

Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль; власти самого Израиля официально убийство не комментировали.

В апреле 2024 года Иран за несколько часов выпустил по Израилю около 150 ракет и более 170 беспилотников. В результате удара не было погибших, в ЦАХАЛ утверждали, что 99% дронов и ракет удалось перехватить. Удар был ответом на израильскую атаку по посольству Ирана в Дамаске, в ходе которого были убиты семь высокопоставленных членов Корпуса стражей Исламской революции.

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