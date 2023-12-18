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Спутниковый снимок грузового судна «Гэлакси Лидер», захваченного хуситами. Южная часть Красного моря, неподалеку от побережья Йемена. 28 ноября 2023 года
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Йеменские хуситы атакуют торговые суда. Из-за этого транспортные компании прекращают пользоваться Суэцким каналом — одним из главных торговых путей в мире BP остановила поставки нефти через Красное море

Источник: Meduza
Спутниковый снимок грузового судна «Гэлакси Лидер», захваченного хуситами. Южная часть Красного моря, неподалеку от побережья Йемена. 28 ноября 2023 года
Спутниковый снимок грузового судна «Гэлакси Лидер», захваченного хуситами. Южная часть Красного моря, неподалеку от побережья Йемена. 28 ноября 2023 года
Maxar / Getty Images

Четыре крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за угрозы нападений в Красном море со стороны йеменских хуситов, пишет BBC News.

Заявления об этом выпустили швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), французская CMA CGM, датский судоходный гигант Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd. В совокупности на них приходится почти 54% контейнерных перевозок по всему миру.

Крупнейшая судоходная компания MSC заявила, что 15 декабря их контейнеровоз «Палатиум III», направлявшийся в Саудовскую Аравию, подвергся нападению в Красном море. Экипаж не пострадал, но судно пришлось вывести из эксплуатации. После этого компания решила отказаться от рейсов через Суэцкий канал и перенаправить часть судов по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. В заявлении отмечается, что из-за изменения маршрута контейнеровозы будут идти с длительными задержками.

Maersk назвала ситуацию тревожной, сообщив о нападении и на свои суда. «Мы велели всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить движение до дальнейшего уведомления», — заявила компания 15 декабря. В CMA CGM распорядились, чтобы все ее контейнеровозы «немедленно достигли безопасных районов и приостановили движение в безопасных водах до дальнейшего уведомления». В компании также заявили, что обеспокоены нападениями на коммерческие суда в Красном море.

В свою очередь, нефтегазовая компания BP приостановила поставки нефти через Красное море из-за «ухудшения ситуации с безопасностью».

Удары с применением ракет и беспилотников по коммерческим судам в Красном море наносит йеменская группировка «Ансар Алла». После нападения боевиков ХАМАС на Израиль хуситы поддержали палестинских террористов и начали запускать ракеты по Израилю. 14 ноября группировка объявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволит им проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Свои действия хуситы назвали ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». В начале декабря группировка пригрозила нападать вообще на все суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

С тех пор несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам, в их числе норвежский танкер и американский эсминец. Одним из самых резонансных случаев стал захват 19 ноября грузового судна «Гэлакси Лидер», которое хуситы сочли израильским. В Израиле отвергли заявления о связи судна со страной. «Гэлакси Лидер» следовал из Турции в Индию, на его борту находится международный экипаж, среди которого не было граждан Израиля, заявили израильские военные. В итоге хуситы отбуксировали «Гэлакси Лидер» к побережью Йемена. В «Ансар Алла» заявили, что не будут обсуждать условия освобождения членов экипажа, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

По подсчетам аналитической компании Lloydʼs List, которая специализируется на морских перевозках, с 14 ноября хуситы атаковали как минимум 10 коммерческих судов. Шесть из них подверглись нападениям с 11 по 16 декабря. При этом лишь одно судно, на которое хуситы напали в декабре, было связано с Израилем: до 2021 года балкер находился в чартере у израильского перевозчика ZIM. Аналитики опасаются, что под удары хуситов, которые становятся все более неизбирательными, может попасть любое судно.

Как отмечает Reuters, маршрут Суэцкий канал — Красное море — Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из важнейших в мире для глобальных морских грузоперевозок, в том числе нефти и топлива из Персидского залива в Средиземноморье, а также различных товаров из Европы в Азию. Только через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 17 тысяч судов и 10% мировой торговли, пишет BBC News.

Эксперты в области морских перевозок заявили BBC News, что изменения маршрутов грузоперевозок из-за действий хуситов повлекут дополнительные расходы, которые повлияют на цепочки поставок. Эти расходы, скорее всего, будут переложены на плечи потребителей, отмечает бизнес-репортер издания Вивьен Нунис.

«Дополнительные расходы — это безопасность для экипажа, для самого судна, а также страховые полисы. Страховые премии сейчас зашкаливают, если вообще удается застраховать судно, так что это серьезно повлияет на уровень запасов, на затраты и на всю динамику цепочек поставок», — сказала BBC News Сью Терпиловски из Чартерного института логистики и транспорта, который представляет логистические компании.

Для защиты судов в Красном море Вашингтон собирается создать «максимально широкую» морскую коалицию. США дали понять хуситам, что с их нападениями не будут мириться, говорил специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг. Однако источники Reuters утверждают, что Саудовская Аравия, которая стремится сдержать распространение конфликта между ХАМАС и Израилем за пределы сектора Газа, попросила США проявить сдержанность в ответ на нападения в Красном море. Сейчас на юге Красного моря находятся два американских эсминца, фрегат ВМС Франции и военный корабль Великобритании.