Спутниковый снимок грузового судна «Гэлакси Лидер», захваченного хуситами. Южная часть Красного моря, неподалеку от побережья Йемена. 28 ноября 2023 года Maxar / Getty Images

Четыре крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за угрозы нападений в Красном море со стороны йеменских хуситов, пишет BBC News.

Заявления об этом выпустили швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), французская CMA CGM, датский судоходный гигант Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd. В совокупности на них приходится почти 54% контейнерных перевозок по всему миру.

Крупнейшая судоходная компания MSC заявила, что 15 декабря их контейнеровоз «Палатиум III», направлявшийся в Саудовскую Аравию, подвергся нападению в Красном море. Экипаж не пострадал, но судно пришлось вывести из эксплуатации. После этого компания решила отказаться от рейсов через Суэцкий канал и перенаправить часть судов по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. В заявлении отмечается, что из-за изменения маршрута контейнеровозы будут идти с длительными задержками.

Maersk назвала ситуацию тревожной, сообщив о нападении и на свои суда. «Мы велели всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через , приостановить движение до дальнейшего уведомления», — заявила компания 15 декабря. В CMA CGM распорядились, чтобы все ее контейнеровозы «немедленно достигли безопасных районов и приостановили движение в безопасных водах до дальнейшего уведомления». В компании также заявили, что обеспокоены нападениями на коммерческие суда в Красном море.

В свою очередь, нефтегазовая компания BP приостановила поставки нефти через Красное море из-за «ухудшения ситуации с безопасностью».

Удары с применением ракет и беспилотников по коммерческим судам в Красном море наносит йеменская группировка . После нападения боевиков ХАМАС на Израиль хуситы поддержали палестинских террористов и начали запускать ракеты по Израилю. 14 ноября группировка объявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволит им проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Свои действия хуситы назвали ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». В начале декабря группировка пригрозила нападать вообще на все суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

С тех пор несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам, в их числе норвежский танкер и американский эсминец. Одним из самых резонансных случаев стал захват 19 ноября грузового судна «Гэлакси Лидер», которое хуситы сочли . В Израиле отвергли заявления о связи судна со страной. «Гэлакси Лидер» следовал из Турции в Индию, на его борту находится международный экипаж, среди которого не было граждан Израиля, заявили израильские военные. В итоге хуситы отбуксировали «Гэлакси Лидер» к побережью Йемена. В «Ансар Алла» заявили, что не будут обсуждать условия освобождения членов экипажа, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

По подсчетам аналитической компании Lloydʼs List, которая специализируется на морских перевозках, с 14 ноября хуситы атаковали как минимум 10 коммерческих судов. Шесть из них подверглись нападениям с 11 по 16 декабря. При этом лишь одно судно, на которое хуситы напали в декабре, было связано с Израилем: до 2021 года балкер находился в чартере у израильского перевозчика ZIM. Аналитики опасаются, что под удары хуситов, которые становятся все более неизбирательными, может попасть любое судно.

Как отмечает Reuters, маршрут Суэцкий канал — Красное море — Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из важнейших в мире для глобальных морских грузоперевозок, в том числе нефти и топлива из Персидского залива в Средиземноморье, а также различных товаров из Европы в Азию. Только через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 17 тысяч судов и 10% мировой торговли, пишет BBC News.

Эксперты в области морских перевозок заявили BBC News, что изменения маршрутов грузоперевозок из-за действий хуситов повлекут дополнительные расходы, которые повлияют на цепочки поставок. Эти расходы, скорее всего, будут переложены на плечи потребителей, отмечает бизнес-репортер издания Вивьен Нунис.

«Дополнительные расходы — это безопасность для экипажа, для самого судна, а также страховые полисы. Страховые премии сейчас зашкаливают, если вообще удается застраховать судно, так что это серьезно повлияет на уровень запасов, на затраты и на всю динамику цепочек поставок», — сказала BBC News Сью Терпиловски из Чартерного института логистики и транспорта, который представляет логистические компании.

Для защиты судов в Красном море Вашингтон собирается создать «максимально широкую» морскую коалицию. США дали понять хуситам, что с их нападениями не будут мириться, говорил специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг. Однако источники Reuters утверждают, что Саудовская Аравия, которая стремится сдержать распространение конфликта между ХАМАС и Израилем за пределы сектора Газа, попросила США проявить сдержанность в ответ на нападения в Красном море. Сейчас на юге Красного моря находятся два американских эсминца, фрегат ВМС Франции и военный корабль Великобритании.