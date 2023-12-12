Йеменские хуситы атаковали норвежский танкер

Йеменские хуситы атаковали противокорабельной ракетой норвежский танкер «Стринда», следовавший через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

По данным военных, удар по судну был нанесен 11 декабря в районе 16:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 мск). В результате на борту судна начался пожар, но обошлось без жертв.

Во время атаки поблизости не было американских кораблей, но эсминец ВМС США отреагировал на тревожный сигнал, поданный с танкера, «и в настоящее время оказывает помощь», говорится в заявлении Центрального командования ВС США.

Причастность группировки «Ансар Алла» к атаке на танкер подтвердил представитель военного крыла хуситов Яхья Сери. По его словам, удар по судну, якобы доставлявшему нефть в Израиль, был нанесен после того, как экипаж «отказался реагировать на предупреждения». При этом Сери также заявил, что за последние дни группировке удалось помешать проходу нескольких судов, не применяя оружие.

Помимо этого, представитель военного крыла хуситов подчеркнул, что группировка продолжит атаковать суда, направляющиеся в Израиль, пока «они не доставят еду и медикаменты» в сектор Газа.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей морские грузоперевозки, пишет, что танкер «Стринда» перевозил растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию. Было ли судно как-то связано с Израилем, неясно. Представитель норвежской компании Mowinckel Chemical Tankers, владеющей танкером, уточнил, что экипаж судна состоял из граждан Индии.

Группировка «Ансар Алла» фактически правит в Йемене с 2015 года. Считается, что хуситы имеют тесные связи с Ираном и «Хизбаллой», которые поддерживают ХАМАС в войне против Израиля. Ранее хуситы объявили, что будут атаковать все суда, связанные с Израилем.

С начала войны на Ближнем Востоке суда, проходившие недалеко от побережья Йемена, неоднократно подвергались нападениям. Например, 3 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что три коммерческих судна и американский эсминец подверглись атакам в Красном море.