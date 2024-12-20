США разрешили Турции платить за российский газ через Газпромбанк, попавший под санкции. Ранее такое разрешение получила Венгрия

Власти США сделали для Турции исключение из санкций, введенных против Газпромбанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.

Таким образом Турция сможет платить за российский газ через подсанкционный банк. По словам Байрактара, турецкая сторона провела «ряд переговоров» с официальными лицами США, чтобы решить этот вопрос.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 19 декабря также сообщил, что США сделали и для его страны исключение из санкций против Газпромбанка для расчетов за поставки российского газа.

С марта 2022 года Газпромбанк был единственным банком, через который можно осуществлять платежи. После санкций, введенных 21 ноября, Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до апреля 2025 года использовать для платежей другие российские банки, а не Газпромбанк.

Венгрия и Турция добивались исключения из санкций против Газпромбанка. По данным Bloomberg, давление на Вашингтон по вопросу смягчения санкций против банка оказывали и власти Евросоюза.

Минфин США в декабре также внес корректировки в первоначальное решение о санкциях против Газпромбанка. Ведомство разрешило до 30 июня 2025 года проводить сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой.

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