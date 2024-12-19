США разрешили Венгрии платить за российский газ через подсанкционный Газпромбанк

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью венгерскому телеканалу М1, что США сделали исключение из санкций против Газпромбанка для расчетов за поставки российского газа. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

Министр отметил, что при этом Соединенные Штаты «сохранили запрет на финансовые операции через Газпромбанк для проекта по расширению АЭС в Пакше».

Петер Сийярто не сказал, сделали США исключение только для Венгрии или для всех стран Центральной и Восточной Европы, которые продолжают получать российский газ.

Петер Сийярто сообщил в начале декабря, что Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка, введенных 21 ноября. О смягчении санкций также просила Турция. Власти Евросоюза оказывали давление на США, чтобы Вашингтон смягчил санкции против банка, писало агентство Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 19 декабря разрешил иностранным покупателям российского газа до апреля 2025 года использовать для платежей другие российские банки, а не Газпромбанк. До декабря Газпромбанк был единственным банком, через который можно осуществлять платежи.

Минфин США в декабре временно — до 30 июня 2025 года — разрешил проводить сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой.

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