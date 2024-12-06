Евросоюз оказывает давление на США, подталкивая найти способы смягчения санкций против Газпромбанка, играющего ключевую роль в поддержании поставок российского газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников Bloomberg, ЕС и США обсуждают варианты и масштаб смягчения санкций после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что ограничения создадут риск для поставок в регион.

Обсуждение касается того, стоит ли проводить платежи законно через дочернюю компанию Газпромбанка, базирующуюся в Люксембурге, или лучше использовать другие каналы, говорят источники. По данным Bloomberg, дискуссия продолжается даже после того, как Владимир Путин 5 декабря отменил требование к иностранным покупателям платить за российский газ только через Газпромбанк.

Указ Путина, как пишет Bloomberg, помог успокоить европейский газовый рынок, но еще больше усложнил платежную систему и оставил финансовые учреждения «по-прежнему неуверенными в юридических рисках».

Санкции против Газпромбанка были введены американским Минфином 21 ноября. Под ограничения также попали шесть зарубежных «дочек» Газпромбанка. В сообщении Минфина говорилось, что Россия использует банк, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны в Украине, а также для перечисления выплат российским военным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на следующий день заявил, что санкции США против Газпромбанка «можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу». 5 декабря Владимир Путин подписал указ, который отменил положение, привязывавшее расчеты за российский газ только к одному определенному банку (которым был Газпромбанк).

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