Путин отменил требование к иностранным покупателям платить за российский газ только через Газпромбанк. Две недели назад банк попал под санкции США
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку. Ранее этим банком был Газпромбанк. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин внес изменения в свой же указ от 31 марта 2022 года, в котором говорилось, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является Газпромбанк. Он открывал для иностранных покупателей специальные рублевые и валютные счета типа «К» для расчетов, напоминает РБК.
Теперь расчеты за поставляемые газ на счета типа «К» не производятся через Газпромбанк до отмены санкций против него.
В новом указе также говорится, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств «от третьих лиц» в целях оплаты иностранной компанией поставок газа. The Bell отмечает, что согласно указу, теперь обязательства по оплате газа можно погасить не только деньгами, но и путем зачета взаимных долгов.
21 ноября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против более 50 банков, среди которых был Газпромбанк, а также его дочерние структуры в Гонконге, Люксембурге, Швейцарии, ЮАР и на Кипре. После этого, в частности, карты системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать как минимум в девяти странах, включая Китай.