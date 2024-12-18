США временно разрешили операции с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой

Министерство финансов США разрешило до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Соответствующая лицензия опубликована на сайте ведомства.

Документ касается операций, которые осуществляются для проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года — то есть до включения Газпромбанка в , отмечает телеграм-канал The Sanctions Law, отслеживающий санкции.

В частности, разрешение не распространяется на проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка, а также его дочерних структур в Гонконге, Люксембурге, Швейцарии, ЮАР и на Кипре. Решение объяснили тем, что российские власти используют Газпромбанк для закупки снаряжения на войну в Украине, а также перечисляют через него выплаты военным.

С марта 2022 года на Газпромбанке была завязана схема расчетов с покупателями российского газа из «недружественных» стран. В начале декабря Владимир Путин отменил требование к иностранным покупателям платить за газ только через эту кредитную организацию.

Bloomberg писал, что Евросоюз оказывает давление на США, подталкивая найти способы смягчения санкций против Газпромбанка. По данным собеседников агентства, ЕС и США начали обсуждать варианты и масштаб смягчения санкций после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что ограничения создадут риск для поставок в регион. В частности, Турция просила у США исключения из санкций в отношении Газпромбанка.

Какими последствиями грозят санкции в отношении Газпромбанка

Газпромбанк попал под санкции США — и это проблема для всей российской экономики. Правда ли, что под угрозой экспорт газа из РФ? И чем еще опасны эти ограничения? 7 карточек