Hurriyet: Турция попросила у США исключения из санкций в отношении Газпромбанка

Турецкая сторона подняла вопрос о смягчении санкций в отношении российского Газпромбанка во время переговоров с американской делегацией во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре, пишет газета Hurriyet.

По данным корреспондентки Hurriyet Ханде Фират, Турция подала необходимые заявки для исключения из санкционного списка, которое позволит ей проводить сделки через Газпромбанк. Американская сторона заявила, что ей известно о заявках и она «рассматривает вопрос».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар пояснил, что просьба об исключении поступила, потому что решение о санкциях против Газпромбанка затрагивает и Турцию.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан раскритиковал решение США ввести санкции против Газпромбанка, поскольку, по его словам, 40% импорта газа в страну зависят от «Газпрома».

Минфин США внес Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних компаний в 21 ноября 2024 года. В сообщении Минфина говорилось, что Россия использует Газпромбанк для закупки военного снаряжения и перечисления выплат российским военным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на следующий день заявил, что санкции США против Газпромбанка «можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу». 5 декабря Владимир Путин подписал указ, отменяющий положение, которое привязывало расчеты за российский газ только к одному определенному банку (им был Газпромбанк).

В начале декабря Bloomberg писал, что Евросоюз оказывает давление на США, подталкивая найти способы смягчения санкций против Газпромбанка, играющего ключевую роль в поддержании поставок российского газа. По данным собеседников Bloomberg, ЕС и США начали обсуждать варианты и масштаб смягчения санкций после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что ограничения создадут риск для поставок в регион.

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