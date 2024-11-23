Глава МИД Франции заявил, что Украина может использовать дальнобойные французские ракеты для ударов по России «в логике самообороны»

Украина может запускать французские ракеты большой дальности по территории России «в логике самообороны», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, 24 ноября.

«Принцип установлен. Наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты», — приводит BBC слова Барро. Однако министр не уточнил, были ли французские ракеты уже использованы Украиной для ударов.

По словам Барро, «красных линий» в вопросе поддержки Украины не существует. Отвечая на вопрос, может ли это означать участие французских войск в боевых действиях, он сказал, что Франция «не исключает ни одного варианта».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — сказал Барро.

17 ноября The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области, заявили в Минобороны России. Президент Украины Владимир Зеленский напрямую этого не подтвердил, но сказал, что «теперь у нас есть ATACMS» и «мы все это будем использовать».

Вместе с этим источники The Times сообщили, что США сняли ограничения на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по территории России. 20 ноября Bloomberg и The Guardian сообщили, что Украина впервые использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям на приграничных территориях России. По некоторым данным, ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области, где мог находиться военный штаб.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по Брянской и Курской областям провела испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник» и нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой «в безъядерном гиперзвуковом оснащении».

ответ россии на удары дальнобойными ракетами

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада

ответ россии на удары дальнобойными ракетами

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада