Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары ВСУ по Брянской области американскими ракетами ATACMS сигналом к тому, что Запад хочет эскалации в войне. Об этом он заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит «Большой двадцатки», передает радио «Маяк».

По словам Лаврова, он не может подтвердить, получил ли уже Киев разрешение от администрации Джо Байдена на удары дальнобойными ракетами по территории России.

«Я не могу подтвердить, все пишут как о деле решенном. Даже Боррель сказал, что это официально, а европейцы обсуждали, но решили, что каждый будет сам решать, разрешать ли использовать свои дальнобойные вооружения украинцам», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что ракеты ATACMS ночью 18 ноября «неоднократно» использовались при ударах по Брянской области.

«Это конечно сигнал о том, что они хотят эскалацию. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если эта дальнобойность, которую они сейчас обсуждают, до 300 километров, будет одобрена. А по сути дела это не одобрение, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, это объявления, что мы теперь будем бить до 300 километров», — добавил Лавров.

Он также посоветовал западным странам прочитать обновленную ядерную доктрину России. Отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия ядерный ответ на удар по Брянской области, он сказал, что российские власти «убеждены, что ядерное оружие прежде всего призвано предотвратить любую ядерную войну». «Именно таким образом мы рассматриваем данную ситуацию», — приводит его слова «Интерфакс».

Утром 19 ноября Генштаб ВСУ объявил об атаке на склад вооружений в Брянской области. Позже издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинской армии сообщило, что удар был нанесен ракетами ATACMS по складу боеприпасов возле города Карачев. По словам собеседника издания, ВСУ впервые применили дальнобойные американские ракеты по целям на территории России.

Вскоре Минобороны России подтвердило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

О том, что администрации Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России, американские СМИ сообщили 17 ноября. Официально Белый дом об этом не объявлял, однако в Госдепе и администрации президента США не опровергали эти публикации.

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