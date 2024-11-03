Леонид Волков сообщил, что на него завели уголовное дело об оправдании терроризма и распространении «фейков» об армии. В нем 16 эпизодов

На Леонида Волкова завели уголовное дело об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении «фейков» про российскую армию (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Волков получил уведомление о том, что 11 октября 2024 года в его отношении возбудили уголовное дело, из Следственного комитета РФ. В документе за подписью замглавы Главного следственного управления СК говорится, что политику вменяют 13 эпизодов «оправдания терроризма» и три эпизода распространения «фейков» про армию.

«Ишь сколько эпизодов! Кажется, следователь Видюков несколько моих эфиров посмотрел», — прокомментировал документ Волков. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

В 2022 году на Волкова уже заводили дела об «оправдании терроризма» и о «фейках» про российскую армию. Идет ли речь в уведомлении СК о новом уголовном деле или об объединении уже возбужденных дел в одно, неясно.

Ранее в отношении политика уже были возбуждены дела о клевете на Евгения Пригожина, о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, о финансировании «экстремистских организаций» и о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Леонид Волков, как и многие другие соратники Навального, находится за границей. Политик участвует в работе ютьюб-канала «Популярная политика». Ранее он руководил международным антикоррупционным фондом Anti-Corruption Foundation International.

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