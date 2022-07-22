Леонид Волков сообщил, что на него завели уголовное дело об оправдании терроризма

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Соратник Алексея Навального сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «оправдание терроризма».

«За пост о том, что Путин — сейчас террорист номер 1 в мире, и поступать надо с ним соответственно. Спасибо ФСБ за популяризацию этой мысли!» — написал Волков.

По словам политика, это «кажется, восьмое» дело против него. Ранее были возбуждены, в частности, дела о клевете на Евгения Пригожина, о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, о финансировании «экстремистских организаций» (имеются в виду объявленные «экстремистскими» структуры Навального) и о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Леонид Волков, как и многие другие соратники Навального, находится за границей. Он руководит новым международным антикоррупционным фондом Навального Anti-Corruption Foundation International, а также участвует в работе ютьюб-канала «Популярная политика».