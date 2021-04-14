Полиция возбудила дело о клевете из-за поста Леонида Волкова, в котором Евгений Пригожин назван «убийцей»

Отдел МВД РФ по Савеловскому району Москвы возбудил уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина. Копию постановления о возбуждении дела опубликовала связанная с Пригожиным компания «Конкорд».

Дело было возбуждено 30 марта 2021 года по . Пригожин признан по нему потерпевшим. Поводом для дела стал прошлогодний пост в соцсетях Леонида Волкова, главы региональных штабов оппозиционера Алексея Навального. В посте «содержатся заведомо ложные сведения… а именно, что Пригожин Е. В. является особо опасным преступником… и является убийцей журналистов», сказано в постановлении о возбуждении дела.

Вероятнее всего, речь идет о записи, которая была размещена в соцсетях Волкова 1 сентября 2020 года. Вот фрагмент из нее: «Евгений Пригожин — особо опасный преступник, осужденный за многочисленные преступления. Он убийца, он организовал убийство [российских журналистов Орхана] Джемаля, [Александра] Расторгуева и [Кирилла] Радченко в ЦАР два года назад. Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе».

В документе отмечается, что пост разместило «неустановленное дознанием лицо» от имени Волкова. Дело о клевете также возбуждено в отношении неустановленного лица.

Компания «Конкорд» отметила, что в полицию по поводу поста в соцсетях Волкова обратилась ее юридическая служба. «Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы», — заявила компания.

«Конкорд» еще 1 апреля сообщил, что «в отношении Волкова» возбуждено дело о клевете на Пригожина. Но тогда компания не предоставила подтверждающие это документы. Волков заявил «МБХ медиа», что о возбуждении дела его не уведомляли. «Мне, разумеется, на Пригожина насрать», — добавил он.

Леонид Волков сейчас находится за границей, по некоторым данным, в Германии.

Зимой 2021 года СК возбудил против Волкова дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (из-за протестов 23 января в поддержку Навального) и объявил его в межгосударственный розыск.