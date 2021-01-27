«В этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя». Леонид Волков посоветовал отговорить детей от участия в акциях протеста

Если несовершеннолетний хочет пойти на акцию в поддержку Алексея Навального, родителям стоит попросить его остаться дома. Такое мнение выразил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Он заявил, что вовлечение детей в политику, в котором власти обвинили соратников Навального после акции 23 января, — это «придуманная тема», но «настоящие, живые родители» все равно волнуются.

Волков назвал нормальным то, что «дети неравнодушны к жизни общества», но посоветовал отговорить их от участия в уличных протестах.

Что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить и сказать откровенно: знаешь что, так получилось, что в нашей стране сейчас такая совершенно нормальная (и совершенно законная) вещь, как участие молодых людей в уличных шествиях, стала внезапно опасной. <…> Поэтому, дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя.

По данным проекта «ОВД-Инфо», на акциях 23 января в поддержку Алексея Навального в разных городах России были задержаны почти 200 несовершеннолетних. На их родителей составили десятки протоколов о неисполнении родительских обязанностей.

Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, обвинили организаторов акций протеста в вовлечении несовершеннолетних в политику. Путин заявил, что «нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних, ведь так террористы поступают».

После акции 23 января в Москве, Петербурге и других городах России сотрудники правоохранительных органов начали опрашивать школьников, принявших участие в протестах. Их спрашивали, в частности, не предлагали ли им деньги за выход на улицы.

Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января.