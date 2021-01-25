«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержали 195 детей и подростков

В российских городах 23 января на акциях в поддержку политика Алексея Навального задержали 195 несовершеннолетних. Об этом «Медузе» сообщили в «ОВД-Инфо».

По данным проекта, 95 детей и подростков задержали в Москве, в Санкт-Петербурге — 17.

Несовершеннолетних задерживали в том числе во Владивостоке, Казани, Новосибирске, Южно-Сахалинске, в Уфе, Воронеже (во всех случаях, по данным «ОВД-Инфо», речь меньше чем о десяти задержанных).

Во Владивостоке после митинга административные дела по разным частям статьи 20.2 КоАП завели на 11 подростков, сообщил ТАСС со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю. Всего, по данным ведомства, в городе задержали 12 подростков.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова говорила, что 23 января на митингах в России задержали 300 несовершеннолетних. Из них в Москве, по ее данным, задержали 70 детей, в Петербурге — 30.

Всего на протестных акциях в поддержку Навального в России, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали 3711 человек в 125 городах. Больше всего задержанных в Москве — 1455, в Москве по данным на 25 января в отделениях полиции остаются 64 человека.

К 25 января в стране из-за митингов завели не меньше 15 уголовных дел, в том числе в Москве — о насилии к полицейским и о нарушении карантина. СК еще до акций протеста, вечером 22 января завел дело о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия».