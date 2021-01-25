Все люди имеют право на политическую деятельность, но в рамках закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, комментируя прошедшие 23 января протестные акции. При этом он выступил против втягивания в митинги несовершеннолетних.

Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это тоже самое.

Кстати говоря, вот все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственная.

23 января по всей России прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального, отправленного в СИЗО «Матросская тишина». Соратники оппозиционера заявляют, что в протестных акциях приняли участие до 300 тысяч человек. В Кремле сказали, что на митингах было «мало людей».

По подсчетам «ОВД-Инфо», митинги завершились рекордными задержаниями — в 125 городах задержали 3711 человек, в том числе 195 несовершеннолетних и 43 журналистов. По предварительным данным, по итогам акций заведены не менее 15 уголовных детей, десяткам задержанных назначены административные аресты и штрафы.