23 января в России — день массовых акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». По последним данным «ОВД-Инфо», на митингах по всей России задержаны более двух тысяч человек — настолько массовых задержаний еще не было. Вот как это происходило в Москве.