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«Мирный протест!» — «Назад, сказал!» Главные видеокадры с акции протеста в поддержку Навального в Москве
2 минуты
16:54, 23 января 2021
23 января в России — день массовых акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». По последним данным «ОВД-Инфо», на митингах по всей России задержаны более двух тысяч человек — настолько массовых задержаний еще не было. Вот как это происходило в Москве.
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